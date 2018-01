Par C.A | Ecrit pour NT1 |

Voilà une révélation à laquelle ne s’attendait pas Stéphanie. La jeune femme a appris que Florent, avec qui elle a eu une courte histoire d’amour, l’a trompée avec une autre habitante de la maison : Tressia. "J'ai couché avec Tressia, j'ai fait une erreur" a avoué Florent.



Cette confession fait suite aux indiscrétions d’autres habitants. Obligés d’avouer les faits devant leurs camarades, Tressia et Florent n’arrivent cependant pas à dire la vérité. "Je n’arrive pas à assumer mes erreurs devant Stephanie" confie un Florent très gêné. Tressia, quant à elle, se sent totalement piégée:"J’ai l’impression que les gens veulent m’enfoncer (...) Je suis déçue de moi-même. Je m’en veux. Si c’était à refaire je ne le referai pas. J’ai fait du mal aux gens." Stéphanie, abasourdie, n’arrive pas à en croire ses oreilles. D’autant plus que Florent lui a fait une belle crise de jalousie suite à une simple photo prise avec un prétendant, alors que lui-même avait fauté quelques heures plus tôt.

Si Stéphanie n’en veut pas à Tressia, elle porte un tout autre jugement sur Florent. Alors qu’ils ont récemment rompu, leur histoire semble être enterrée pour de bon. "Florent, c’est de la poussière. C’est un lâche. Un hypocrite." assure Stéphanie.



