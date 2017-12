Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

Florent a embrassé Eva, sa prétendante, lors d’une pool party la veille, alors que les filles de la Villa étaient sorties pour profiter d’une soirée avec des prétendants. Mal à l’aise pendant toute la matinée après cet écart de conduite, Florent décide de tout avouer à Stéphanie dont il essayait de gagner la confiance depuis le début de l’aventure.

Prenant son courage à deux mains, il l’entraîne donc à l’écart et lui dit tout, sans détour. « J’ai fait de la m…. hier, explique-t-il. J’ai embrassé Eva. » La réaction de Stéphanie ne se fait pas attendre. « Tu veux que je te dise quoi ? J’avais bien raison de me méfier. Au final tu es un collectionneur. » Le coup est rude pour la jolie Belge. Alors que Florent a tout fait pour lui montrer qu’il était différent des autres garçons de la Villa et qu’elle pouvait donc lui faire confiance, elle se rend compte brutalement qu’il n’en est rien.

Cette explication entre Florent et Stéphanie ne va pas rester entre les deux Cœurs brisés. Alors qu'ils se retrouvent dans le salon avec Maëva, Fanny, Beverly, Julien, Vivian et Yamina, cette révélation entraîne un clash de plus grande ampleur entre les filles d’un côté (Maëva et Stéphanie) et les garçons de l’autre (Julien et Vivian). Tout part d’une réflexion de Stéphanie à Julien : « Je ne cours pas sur tous les tableaux à la fois… »

Agacé, ce dernier lui demande de préciser sa pensée. Stéphanie ne se gêne pas et évoque le cas Maëva, qui était la cible du beau gosse en début d’aventure avant qu’il se laisse tenter pas d’autres filles. Maëva avoue du même coup avoir embrassé son prétendant, ce qui déclenche la colère de Julien, jaloux comme un pou. Vivian prend alors la défense de son pote, et se fait à son tour incendier par Maëva. « De toute façon, ce que tu dis est inutile, tu es un raté, ferme ta g….. ! Tu ne sers à rien ! » Un nouveau clash électrique qui pourrait bien laisser des traces au sein de la Villa des Cœurs brisés !