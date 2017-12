Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour NT1 |

L’heure est grave pour Florent. Lors de la contre-soirée des garçons à la villa pendant que les filles étaient à la soirée tentation, Florent a invité sa prétendante Eva à les rejoindre. Il s'est finalement avéré très dur pour lui de résister aux avances de la belle. Enlacés dans la piscine, Florent et Eva ont fait monter la température et ont échangé de longs baisers langoureux ! Le lendemain matin, rongé par la culpabilité, il trouve la force d’aller parler à Stéphanie pour lui avouer qu’il a succombé aux charmes d’Eva. La déception se lie dans les yeux de Stéphanie. La jeune femme avait raison de se méfier et ne croit plus aux promesses de Florent. Malgré ses efforts et ses promesses de changer, il a quand même dérapé. Pour Stéphanie, c’est la preuve que Florent est comme les autres garçons de la villa, juste un collectionneur de conquêtes : "J’avais bien raison de me méfier", lance-t-elle. Il semblerait que Florent ait perdu toutes ses chances avec Stéphanie…

Pour rappel, la problématique de Florent est : "Je collectionne les filles". Alors qu’il passe le cap de la trentaine, le Marseillais veut se poser. Son rêve ? Fonder une famille "avec une super nana". Car il le dit, la pire chose pour lui serait que ses grands-parents n’aient pas la chance de connaître leur petit-fils ou leur petite-fille. C’est donc sans surprise que Florent attend avec impatience son premier coaching avec Lucie…

