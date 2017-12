Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour NT1 |

Le couple Nadège/Gabano est encore dans la tourmente. Lucie coach Gabano et découvre qu’il ne serait jamais sorti avec Nadège si elle n’avait pas été son amie.

Après que Nadège ait reçu son premier bracelet jaune de la part de Lucie grâce à la réussite de son deuxième coaching, la jeune femme s’est vue récompensée et a obtenu un date de rêve avec Gabano ! 24h juste tous les deux. Si tout avait bien commencé avec un diner romantique, Gabano a vite repris ses bonnes habitudes en taquinant un peu trop sa belle. A leur retour, l’euphorie du début semble s’être dissipée pour laisser place à de nouvelles disputes. Alors quand Lucie se présente à la Villa pour faire un bilan, le jeune homme insinue devant tous les habitants que Nadège l’étouffe un peu : "Nadège elle prend beaucoup de place quand-même », lâche Gabano. Une remarque que Nadège ne supporte pas. Un nouveau clash éclate alors : "Respecte-moi, arrête de me faire passer pour une meuf qui n’a pas de fierté et qui te cours après !" Ça chauffe !

Cet énième conflit tombe à pic puisque c’est au tour de Gabano de se faire coacher par Lucie. Il lui avoue que son idéale est tout l’inverse de Nadège : "J’ai l’impression de me taper mon pote. Ça n’aurait pas été mon amie, je ne serais jamais sorti avec elle. Ce n’est pas du tout mon genre de fille. Je tiens beaucoup à elle mais pas de la même façon".

Pour rappel, la problématique de Gabano est : "Je cherche la femme parfaite". Une femme sur laquelle les hommes se retourneront lorsqu’ils iront au restaurant, celle qui aura quelque chose de plus dans le regard. Belle, intelligente, elle devra aussi savoir prendre le dessus sur lui le cas échéant, le remettre à sa place et faire preuve de caractère. Un profil rare que Gabano cherche depuis longtemps !