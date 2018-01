Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

Tout va très vite entre Gabano et sa prétendante Jesseka. Alors qu’ils se voient désormais régulièrement et qu’ils se sont rapprochés jusqu’à s’embrasser, les deux tourtereaux veulent passer à la vitesse supérieure. Et même si Nadège ne l’a quitté que depuis 48 heures, Gabano le séducteur n’entend pas pour autant freiner sa relation naissante avec Jesseka.

Tout va s’accélérer lors d’une sortie organisée pour les Cœurs brisés qui ne sont pas partis en excursion. Ils sont donc tous là, à l’exception de Nadège, Vivian, Stéphanie, Beverly, Florent et Alma. C’est le moment choisi par Raphaël pour proposer d’intégrer Jesseka dans la Villa ! "Tu veux être dans la maison ? On va voter tout de suite", s’exclame-t-il. Epaulé par Julien, le Cœur brisé est bien décidé à pimenter un peu l’atmosphère de la Villa. Car si Jesseka est là lorsque Nadège reviendra, ça promet d’être tendu entre les Cœurs brisés.

La règle est claire : pour qu’un(e) prétendant(e) intègre la Villa, il faut qu’il y ait une majorité de vote en sa faveur entre les Cœurs brisés. Mais Yamina s’insurge contre cette décision sachant que tous ne sont pas présents au moment du vote. Malheureusement pour elle, Yamina est seule contre tous et la décision est donc prise. Jesseka intègre la Villa et passera la première nuit dans la chambre d’amis.

Mais elle ne sera pas seule. Car Gabano, en toute discrétion, décide de s’inviter dans sa chambre pour y passer la nuit ! Jesseka l’attend et lui propose immédiatement une douche à deux… Caliente !

Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.

A voir ! Ce qui vous attend dans l'épisode 25 de La Villa des Coeurs Brisés 3 :