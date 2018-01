Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

Les filles ont eu la bonne surprise d’apprendre qu’elles avaient le droit à une soirée tentation. Qui dit soirée tentation dit soirée sans les garçons. Alors elles s’apprêtent, se font belles, notamment Beverly qui compte bien retrouver Vincent, son prétendant, qu’elle veut absolument dans la Villa avec elle. De son côté, Maëva choisit de ne pas s’habiller trop sexy pour ne pas rendre jaloux Julien, avec qui elle a officialisé sa relation auprès des Cœurs brisés.

De leur côté, les garçons décident quand même de s’amuser. Poussé par les autres Cœurs brisés, Raphaël envoie alors un message à Manon, sa prétendante, pour l’inviter à la Villa. Assis sur le rebord d’une table en verre dans le salon, il est entouré de Gabano, Julien et Florent lorsque la table cède ! Raphaël, Julien et Gabano se retrouvent au sol et se rendent compte très vite qu’ils se sont coupés avec du verre brisé.

Immédiatement la production décide d’arrêter le tournage. Les Cœurs brisés sont sous le choc. Comme il saigne abondamment, Raphaël doit être pris en charge par des médecins, il est donc emmené dans la foulée à l’hôpital où il est recousu. Résultat ? 14 points de suture sur la fesse ! Julien et Gabano ont quant à eux quelques égratignures aux bras et au dos, mais c’est moins grave. Quoi qu’il en soit, voilà un événement qui devrait sans nul doute bouleverser la suite de l’aventure dans la Villa des Cœurs brisés.

Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.

