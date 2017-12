Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

Stéphanie ou Eva ? C’est le gros dilemme que se pose Florent dans l’épisode 11 de La Villa des cœurs brisés 3. Très attiré par la jolie blonde qui vit cette belle aventure avec lui, le jeune homme ne reste malgré tout pas insensible devant sa prétendante Eva. Et ça, Stéphanie l’a bien compris. Elle lance ainsi, en apprenant que Florent invite Eva à la fête que les garçons organisent à la villa pendant que les filles sont absentes : "Il a les cartes en main".

"Stressé" de voir Stéphanie "en bombe" pour la soirée tentation des cœurs brisés féminins, le jeune célibataire oublie vite ses inquiétudes lorsque sa prétendante débarque. "Je commence à la trouver belle, ça va être compliqué pour moi", avoue-t-il. "Tu me plais", lance d’ailleurs le cœur brisé à sa prétendante en lui faisant comprendre qu'il ne se passerait rien le soir-même. Mais cette dernière est bien décidée à séduire son beau séducteur : "La petite Eva, elle n’a pas froid aux yeux. Elle vient dans mes bras, elle me fait des papouilles. Je commence à avoir très, très chaud."

"J’ai l’impression que je suis un morceau de viande. Je lui dis : ‘On va se revoir.’ Elle est là, elle se colle à moi. Je me dis que je suis une bonne entrecôte. Elle n’a qu’une envie, c’est de me dévorer ce soir. Il y a un petit ange qui me dit :‘ Flo, ne craque pas, tu es là pour changer’. Et le diable qui dit : ‘Embrasse-là.’ Là, je suis un peu perdu", poursuit-il. Mais alors qu’il lançait quelques minutes plus tôt qu’il n’y aurait "pas de bisou", il embrasse finalement Eva. Le tout alors que Vivian filme discrètement la scène. Espérons pour Florent que Stéphanie ne découvre pas cette vidéo qui brisera sans nul doute leur romance naissante !

Redécouvrez ci-dessous le date de Stéphanie et Florent :