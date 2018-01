Par C.A | Ecrit pour NT1 |

Dans l'épisode 29 de La Villa des Cours Brisés, Vivian est contre l’arrivée du nouveau couple Jazz et Laurent dans la Villa.

Jazz connaît bien l’aventure. Et pour cause, cette dernière était au casting de La Villa des Cœurs brisés 2 l’année dernière. Suite à une demande de la love coach Lucie, Jazz a accepté de venir séjourner quelques jours dans la Villa avec son compagnon, Laurent. La jeune femme, qui a beaucoup appris l’année dernière grâce à cette expérience, souhaite faire part de son vécu aux cœurs brisés de cette année et leur expliquer que c’est une expérience à prendre au sérieux "pour que ça marche."

Seulement, son arrivée déplaît à Vivian. Alors que les invités se font accueillir à bras ouverts par les autres habitants, voilà que Vivian part se cacher car il ne souhaite pas les saluer. "Je ne vais pas l’accueillir à bras ouverts. C’est quelqu’un que je n’aime pas. Elle n’a pas été correcte avec moi !" confie-t-il.

Une attitude jugée enfantine par Jazz qui amène au clash général dès que les deux concernés se croisent. Laurent prend alors la défense de sa belle et menace Vivian. Raphaël quant à lui se place du côté de Vivian et s’énerve contre Laurent, mais aussi contre son ami et lui conseil de se taire. La guerre est déclarée de bon matin.



Finalement, Vivian prend une bonne décision : il va se calmer sur sa licorne dans la piscine.

Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.

