Le nouvel épisode de La Villa des Cœurs Brisés était une nouvelle fois riche en surprises et en rebondissements. Durant une soirée spéciale « Vérité », les habitants ont répondu à des questions intimes sur leurs plus grands secrets. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Julien Bert s’est prêté au jeu… De nombreuses questions lui ont été posées : « C’est ma fête, 9 questions sur 10 sont pour moi », lance-t-il, visiblement amusé.

Et le jeune homme n’a pas hésité à révéler l’un de ses secrets inavouables : « L’hiver je fais le vieux, je me prépare une petite bouillotte, et je me la mets derrière le dos, explique-t-il. Et je me fais un biberon de chocolat. » Une révélation qui a évidemment amusé l’ensemble des autres habitants. Heureusement pour le beau gosse, la belle Maeva a aussitôt ajouté : « Moi aussi j’ai deux biberons chez moi. »

La soirée spéciale « Vérité » a aussi révélé d’autres informations : Julien aurait déjà embrassé deux filles dans la même soirée, Maeva n’a jamais fait de vidéos coquines, Nadège ne regrette pas sa nuit passée avec Gabano…

