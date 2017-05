Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

En tournage à Saint-Martin pour "la Villa des Cœurs Brisés 3", Stéphanie Clerbois a reçu le plus beau des cadeaux...

Voilà plusieurs semaines que dix candidats de télé-réalité se sont envolés à Saint-Martin pour tourner la Villa des Cœurs Brisés 3. Cette année, six garçons et cinq filles se sont envolés pour vivre une expérience unique. Sur place, ils vont suivre un coaching orchestré par Lucie Mariotti, la love coach. Chaque semaine, elle va leur proposer des rendez-vous avec des prétendants venus spécialement pour eux mais aussi des missions pour les aider à répondre à leur problématique amoureuse. L'objectif étant de se faire confiance pour aller de l'avant et pourquoi pas tomber amoureux.

Livraison spéciale pour Stéphanie Clerbois

Actuellement sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés 3, Stéphanie Clerbois a eu la chance de recevoir la visite de... son fils, Lyam lors de sa journée off. L'adorable bout de chou a fait la surprise à sa maman de venir passer une journée à Saint-Martin. Folle de joie à l'idée de voir son bébé, la jeune femme a posté plusieurs clichés sur la toile. "Mon amouuuuur, ma viiiiieeeeee!!!!!", a-t-elle écrit en-dessous d'un cliché sur lequel elle embrasse tendrement le bambin. Sur un autre, elle réalise un selfie à la plage toujours avec son enfant. Dans une interview accordée à <em>MYTF1</em>, la jeune femme avait évoqué son fils, qui a changé sa vie. "Être maman, ça change, mais Lyam m’apporte tellement de bonheur… Je lui rends bien ! Je suis une maman heureuse et épanouie". Forcément, on comprend mieux l'excitation de la jeune femme quand elle a reçu la visite surprise de sa "moitié".

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à commenter les photos postées par l'ancienne pensionnaire de la Maison des Secrets. "Trop choux tous les deux, ton bébé est magnifique", "trop belle et que dire de Lyam, adorable", "vous êtes beaux, la visite de ton bébé a dû te ressourcer", ont écrit les internautes, "sous le charme" du petit Lyam.





Mon amouuuuur, ma viiiiieeeeee!!!!! ❤❤👶👱🌴🍍🍉🍳🍴 ❤❤ Une publication partagée par Stéphanie Clerbois (@speana20) le 28 Mai 2017 à 7h28 PDT