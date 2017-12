Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour NT1 |

Dans le nouvel épisode de La Villa des Cœurs Brisés, Rémi apparaît toujours autant sous le charme de Cassandre, sa prétendante. Mais cette dernière reste réservée et peu sûre quant à ses sentiments envers le candidat. Et à en croire les récentes déclarations de la jeune femme, ce n’est pas prêt de changer : "Je vois bien que Rémi veut que je sois plus attentionnée envers lui mais j’en ai pas vraiment envie.",

explique Cassandre. Aïe.

Plus tard, la belle décide finalement d’avoir une discussion avec Rémi au cours de laquelle elle lui avoue que leur relation ressemble plus à de l’amitié qu’à un réel coup de foudre et c’est pourquoi elle souhaite quitter l’aventure. Mais la discussion tourne rapidement au vinaigre… Le Marseillais ne supporte pas de se faire larguer par sa prétendante et le ton monte : "T’es pas sincère du tout, moi je vais te le dire. J’ai tout fait ici pour toi. Tu m’as pris pour un con !". Très remonté, Rémi décide à son tour de partir sur un coup de tête, ne laissant à personne l’opportunité de lui dire au revoir…

Et si cette relation amoureuse est désormais vouée à l’échec, c’est loin d’être une surprise pour les autres habitants de la villa qui sont unanimes : Cassandre n’était pas le genre de fille pour Rémi. Un sujet qui anime vivement les candidats et plus particulièrement Vivian et Beverly qui se clash une nouvelle fois… Rendez-vous dans les prochains épisodes !

A voir dans la vidéo ci-dessous : Vivian pousse Beverly à bout