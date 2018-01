Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Le 7 décembre dernier débutait la troisième saison de La Villa des Cœurs Brisés. Depuis, les candidats de la saison comme Vivian, Florent Ré, Maéva, Beverly, Julien Bert, Nadège, Rémi, Stéphanie tentent de résoudre leurs problèmes de cœur et peut-être d’enfin trouver l’amour avec l’aide de Lucie, la Love coach.

Toujours à l’écoute de ses petits protégés, Lucie a décidé de leur lancer un petit challenge sur les réseaux sociaux. Elle défie en effet chacun d’entre eux de répondre à un questionnaire personnalisé. « Et si on changeait les règles, et que JE vous interviewais au sujet de l'amour (j'ai préparé des ITW différentes, à tirer au sort, » a-t-elle ainsi écrit sur son compte Twitter avant d’inviter Vivian à débuter cette chaîne.

Elle lui propose ainsi de répondre aux questions suivantes : « 1. Si tu avais le choix entre l’amitié ou l’amour de ta vie, quel choix ferais-tu ? 2. La 1ère fois que tu as embrassé une fille, tu étais plutôt prince ou crapaud ? 3. Si une femme devait te séduire (…) juste à la voix, que devrait-elle te dire ? 4. On dit qu’on peut faire des folies par amour, mais toi, au contraire, pourrais-tu devenir sage ? 5. Si tu as une fille un jour, la laisseras-tu regarder les émissions auxquelles tu as participé ? »





Après les réponses de Vivian, Lucie a récidivé en concoctant un questionnaire personnalisé pour Beverly, puis pour Florent Ré. L’occasion pour les fans d’en savoir encore un peu plus sur leurs candidats préférés. Les autres relèveront-ils également le défi lancé par la coach ? Affaire à suivre…













