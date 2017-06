Par Julie RIGAL | Ecrit pour NT1 |

Alerte au canon de beauté. La blonde incendiaire de 23 ans est de retour sur la Toile pour faire tourner des têtes. Pas étonnant lorsque l'on connait un peu le CV Love de cette candidate. Dans la Villa des Coeurs Brisés saison 2, la jeune femme s'était fait remarquer par sa personnalité, mais aussi et surtout pour son visage d'ange et son physique de rêve. Célibataire depuis 90 jours (lors de sa rentrée dans le programme), Maddy n'avait pas trouvé l'amour au sein de la Villa, mais les conseils de la Love Coach Lucie ont été bénéfiques pour elle. Oui, il semblerait que la jolie blonde soit aujourd'hui en couple et très heureuse.

Ce qui caractérise aussi Maddy, c'est son côté très sexy. Sur les réseaux sociaux, la candidate de la Villa des Coeurs Brisés saison 2 aime s'afficher dans des tenues affriolantes qui mettent en valeur ses courbes généreuses. Mais cette fois-ci, avec l'approche de l'été, Maddy a décidé de dévoiler son indispensable de la saison. Et c'est bien entendu en petit bikini rose que l'on retrouve la jeune femme, très sensuelle sur le cliché. Ses nombreux abonnés ne sont pas restés insensibles à cette photo postée sur Instagram, puisque qu'on trouve de nombreux compliments en commentaires : "Tu es la plus belle candidate de télé-réalité Maddy, tu es parfaite" a-t-on pu lire. Un carton plein pour la jeune femme.











Maddy dans la saison 2 de la Villa des Coeurs Brisés