Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Après avoir été en couple pendant de longues années avec Geoffrey, avec qui elle a participé à Secret Story, la jolie blonde semblait avoir trouvé l'amour en la personne de... Romuald. Rencontrés sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés il y a de ça deux ans, les deux tourtereaux filaient le parfait amour, comme ils l'avaient confié au magazine Public. "Romuald est très gentil, il a le cœur sur la main, il est bienveillant (...) Nous sommes très amoureux et nous avons envie de nous installer ensemble. " L'ancienne gagnante de Secret Story 5 pensait même à avoir un enfant : "On a 30 ans tous les deux et on parle déjà d'avoir des enfants. Mais on veut prendre notre temps", décrétait-elle à l'époque.

Mais, aujourd'hui, Marie Garet et Romuald sont séparés. Dans une interview exclusive accordée à MYTF1, la jolie blonde est revenue sur cette séparation douloureuse. "Aujourd'hui avec Romuald, on est séparés. On est restés un an et demi ensemble, ce qui est pas mal. Ça s'est passé de façon très bizarre. Il m'a larguée le dernier jour des vacances...", a-t-elle confié. Depuis, la jeune femme n'a pas retrouvé l'amour. Mais qu'importe. Pour elle, ce n'est pas important. Sur son compte Instagram, la jolie Belge est revenue sur son célibat par le biais d'une citation qui en dit long sur son état d'esprit actuel. "Ton célibat n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire Dieu veut te voir marcher seul avant de t'offrir la personne qui sera digne de t'accompagne". Voilà qui a le mérite d'être clair.