Décidément, Martika n’a vraiment pas froid aux yeux. Fière de sa plastique parfaite, elle n’hésite pas à la dévoiler à la moindre occasion. Coutumière du fait, la compagne de Julien Guirado depuis quelques mois, a encore récidivé en publiant sur son compte Instagram une photo d’elle ultra sexy.



Ce cliché posté ce mercredi 31 mai montre Martika Caringella dans les coulisses d’un défilé de mode qui se déroulait dans un fameux hôtel de luxe à Cannes. L’ancienne candidate de la deuxième saison de La Villa des Cœurs Brisés devait en effet porter certaines des créations du show. C’est d’ailleurs dans l’une d’entre elles que la jeune femme a été prise en photo. Martika porte en effet une robe très près du corps et qui donne à voir un décolleté vertigineux qui ne cachait rien de sa jolie poitrine.



Dans cette tenue ultra sexy, Martika a mis le feu aux réseaux sociaux. Et sa photo Instagram a alors récolté plus de 10 400 "likes". Les fans de la star de téléréalté n’ont d’ailleurs pas hésité à laisser de nombreux commentaires : « Sublime Martika », « la plus belle de toutes », « la plus belle et la plus sexy », « Très jolie robe et bien portée. Les belles choses ne sont jamais vulgaires »… pouvait-on ainsi lire à côté de la photo.