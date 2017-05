Par Julie RIGAL | Ecrit pour NT1 |

Alerte à la bombe sexy sur Instagram. Après Mélanie Da Cruz (SS9) sexy en bikini, c’est au tour d’une autre candidate de télé-réalité de semer la panique sur la Toile. Martika Caringella, que vous avez certainement découvert dans la deuxième saison du Bachelor sur NT1 ou encore dans la Villa des Coeurs Brisés saison 1, est de retour sur les réseaux sociaux avec une photo pour le moins explosive. Réputée pour sa plastique de rêve et son visage d’ange, quand Martika dévoile des parties de son corps, c’est le buzz assuré.

Sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram, la jeune femme a décidé de fêter l’arrivée des beaux jours avec un cliché qui n’a laissé personne indifférent. Dessus, on découvre la candidate assise sur les marches d’escalier d’une piscine accompagnée d'un soleil radieux, la poitrine bien mise en avant par son bikini blanc et bleu très échancré. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses nombreux abonnés ont littéralement fondu sous son charme. La photo a récolté pas moins de 4000 "j’aime" en seulement quelques heures. Quand la bombe de La Villa des Coeurs brisés se dénude, c’est le carton assuré.









Martina en couple ? La réponse juste ici