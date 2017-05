Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Martika Caringella est une habituée du Festival de Cannes. Déjà, en 2015, la jolie brune affolait la Croisette en s'affichant dévêtue sur le red carpet. Un passage remarqué que la jeune femme a sûrement voulu enterrer. Car cette année, l'ancienne cœur brisé n'est pas uniquement venue pour poser pour les photographes. En couple depuis de longs mois avec Julien Guirado, l'ex de Vanessa Lawrens, la jeune femme a profité de son passage dans le sud de la France pour profiter de l'attraction du festival avec son Jules.

Au programme : photoshoot improvisé sur de luxueux yachts, mais aussi et surtout soirées dans les lieux les plus branchés de Cannes. Ainsi, on a pu apercevoir le couple réaliser leur propre cocktail à la Villa Schweppes, mais aussi dans le somptueux hôtel InterContinental Carlton de Cannes. Et ce n'est pas tout ! La jeune femme et le beau gosse, qui a participé à Secret Story se sont octroyés du bon temps sur les plages paradisiaques de Cannes. La jeune femme a posté il y a deux jours, un cliché en noir et blanc sur son compte Instagram sur laquelle la belle Italienne arbore un maillot de bain une pièce mettant son sourire en valeur.

Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas tardé à réagir en voyant le cliché de candidate de télé-réalité. "Tu es sublime Martika", "J'adore ton sourire super belle Martika photo", "tu es magnifique, comme toujours", écrivent-ils. A vous de juger !





⚫️⚪️Black & White ⚫️⚪️ #fashion #girl #style #look #brand #glamourous #swimwear #summer2017 #instapic Une publication partagée par Martika Caringella Officiel (@martika11) le 27 Mai 2017 à 5h50 PDT





LET'S SCHWEPPES 🍹❤️ #villaschweppes #cannes #fashion #brand #style #chic #look #couplegoals #baby Une publication partagée par Martika Caringella Officiel (@martika11) le 24 Mai 2017 à 1h09 PDT