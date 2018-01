Par C.A | Ecrit pour NT1 |

Dans l'épisode 30 de La Villa des Cours Brisés, Stéphanie et Maéva s’habillent sexy pour la soirée tentations, au grand désespoir de Julien et Florent.

Ce soir, place à la soirée tentations des filles. Et Stéphanie et Maëva comptent bien s’apprêter. Seulement, en couple avec Stéphanie et Julien, qui a récemment échangé son premier baiser avec Maëva, n’approuvent pas. Et oui, les deux hommes ont peur que les filles cèdent à la tentation.



Florent et Julien voient d’un mauvais œil cette sortie et chacun désapprouve la tenue sexy de sa chérie. "Je n’ai pas envie qu’elle s’habille comme une bombe atomique !" lâche un Florent plutôt jaloux et souhaite que Stéphanie ne porte pas de chaussures à talons.



Quant à Julien, celui-ci est totalement déçu lorsque Maëva arrive dans le salon vêtue d'une belle robe rouge : "je suis totalement vexé. Elle préfère se faire plus sexy pour des prétendants que pour moi. A croire que je ne lui suffit pas assez..."



Les filles, choquées face aux remarques des garçons activent le Girl Power et ne changeront pas de tenue. La soirée ne fait que commencer et elles comptent bien en profiter. Face à ce comportement macho, le groupe des filles décident de faire une petite blague aux garçons. Inspecteur Beverly est dans la place, elle envoie aux garçons restés à la Villa des photos de Maëva et Stéphanie proches des prétendants... Ni une, ni deux, Florent décide de se rendre sur place et voir ce qu'il se passe.



Comment vont réagir Julien et Florent au retour de Stéphanie et Maëva ? Les deux couples vont-ils mettre fin à leur histoire ?



Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.

