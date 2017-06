Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Depuis qu'ils se sont rencontrés sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés 2, Mélanie et Antho ne sont pas perdus de vue. La preuve, les deux protagonistes venus régler leur problématique amoureuse à l'aide de Lucie Mariotti, crèvent actuellement l'écran dans une autre télé-réalité. Leur objectif : percer à l'international. Si le beau gosse souhaite entamer une carrière de mannequin, la jolie blonde veut elle aussi se lancer dans le milieu très fermé de la mode. Sur Instagram, les deux modèles en devenir ont déjà posté bon nombre de clichés de shooting photos réalisés aux Etats-Unis.

Amis depuis de longs mois maintenant, Mélanie a tenu à adresser un message touchant à son ami qu'elle considère comme son frère. Pour cela, Melanight s'est emparée de son compte Instagram et a posté un cliché sur lequel on aperçoit les deux amis poser sous l'oeil d'un photographe. L'image était agrémentée du texte suivant : "Mon ami de toujours ! Mon frère de sang je t'aime tellement Antho". Très vite, les internautes ont commenté le message de la candidate de télé-réalité. Tous soulignent la qualité de la photo mais aussi du post qu'il l'accompagne. "Vous êtes si beau je vous aime les meilleurs que d'admiration", "quelle belle photos, le message est trop cute (sic) j'adore", "quelle belle image et deux beaux modèles vous êtes parfaits", "très beaux tous les deux, je vous souhaite tout le succès du monde", écrivent-ils.