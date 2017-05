Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

"Hello les potos, je vous annonce que je vais monter les marches à Cannes", prévenait Mélanie sur son compte Instagram il y a quelques jours. La jeune femme, qui s'est illustrée dans Bachelor, le gentleman célibataire et plus récemment dans la Villa des Cœurs Brisés, était attendue au plus célèbre Festival qui réunit acteurs et actrices du monde entier chaque année. Célibataire depuis sa rupture douloureuse avec Antony, c'est seule que "Melanight" a grimpé les célèbres marches du Palais des Festivals.

Dans sa robe dorée, la jolie blonde avait fière allure. Sur les réseaux sociaux, ses fans ne sont pas fait prier pour commenter la tenue de la candidate de télé-réalité. "Magnifique robe, tu es sublime, belle montée des marches", "Melanight, tu es superbe, tu es classe, et la robe est sublime", "un seul mot à dire magnifique, tu es resplendissante", "Mélanie, la plus belle de la Croisette", écrivent les internautes.

Melanight, bientôt mannequin ?

Très active sur les réseaux sociaux, Mélanie compte déjà près de 452 000 abonnés. Un beau chiffre pour celle qui a fait les beaux jours du programme Bachelor, le gentleman célibataire aux côtés de Marco. Drôle, maladroite, agaçante, les internautes se sont familiarisés avec la jeune femme. Venue régler ses problèmes de couple dans la Villa des Cœurs Brisés 2, la jolie blonde s'illustre en ce moment-même dans une autre télé-réalité où elle essaye de percer dans le monde du mannequinat. Souhaitons-lui bonne chance !





