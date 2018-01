Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

"Toute ma vie, j’ai choisi le mec avec lequel je savais que ça ne marcherai pas." Le constat de Nadège est sans appel. Elle répète sans cesse les mêmes erreurs. En se lançant dans une relation avec Gabano, la jolie blonde savait qu’elle ne faisait sans doute pas le bon choix, mais elle n’a pu résister.

Résultat ? Une nouvelle déception amoureuse pour Nadège qui les collectionne, malheureusement. Après une nuit à réfléchir et à se torturer l'esprit, elle annonce dès son réveil à Gabano qu’elle le quitte. Pour le Cœur brisé, ce n’est pas une surprise et lui-même comptait mettre fin à la relation à un moment ou à un autre. Ce qui ne lui plaît pas en revanche, c’est la réaction de Nadège.

La jeune femme est dévastée d’avoir dû prendre cette décision, mais surtout, elle aurait aimé une autre réaction de son ex, qu’il essaye de montrer qu’il tenait à elle et à leur histoire. Du coup, elle ne veut plus entendre parler de lui pour le moment et elle se réfugie dans un canapé pour pleurer toutes les larmes de son corps. Gabano essaye de la réconforter, lui demande de lui parler, mais Nadège refuse. Pour elle, la déception et la colère prennent pour l’instant le dessus.

Alors quel avenir attend désormais Nadège et Gabano ? Les deux Cœurs brisés étaient amis, et très proches, avant de sortir ensemble. Mais depuis, la relation amoureuse semble avoir creusé un fossé énorme entre eux. La suite de l’aventure dira si leur amitié peut survivre à cette rupture.