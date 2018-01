Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour NT1 |

Lors de son précédent coaching, Nadège a réussi à se laisser aller et à parler de son enfance douloureuse et notamment de la période où sa mère l’a mise à la porte à seulement 16 ans. Délaissée et avec le sentiment d’être "mal aimée", Nadège s’est rapidement forgé une carapace et un fort caractère. Grâce à ces confidences, Lucie a peut-être décelé le fond du problème: "Ce que j’observe c’est qu’aujourd’hui si tu ne crois plus en l’amour c’est parce que tu n’as pas eu l’amour". Elle lui propose alors de vivre ce qu’elle n’a pas eu la chance de vivre étant plus jeune, c’est-à-dire donner de l’amour, en recevoir et le vivre.





Persuadée d’avoir un chiot pour s’exercer, Nadège se dit déjà que ce coaching, c’est dans la boîte ! Mais c’était sans compter le côté joueur et perspicace de Lucie. La Love Coach lui présente alors un beau jeune homme accompagné d’une poupée qui fera office d’enfant. Dans cette petite comédie familiale, Tarik tient le rôle du mari avec qui Nadège aurait eu un petit garçon nommé Marcel. Du côté de Nadège, c’est la panique… Confrontée à ses peurs et son manque de confiance en elle, elle craque : "Je ne veux pas d’enfants. Je ne suis pas sûre d’avoir l’instinct maternel et d’être assez bien pour avoir un enfant."





Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.

