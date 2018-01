Par C.A | Ecrit pour NT1 |

Cela fait maintenant plusieurs jours que Nadège a définitivement rompu avec Gabano n’avait pas envie de partir en coaching aujourd’hui. Il faut dire que depuis que Gabano a ramené sa prétendante Jesseka à la Villa, elle a un peu le moral dans les chaussettes. Seulement, c’est Lucie, la love coach qui décide. Ni une, ni deux, Nadège grimpe dans la voiture. La coachée du jour, c’est elle. Si Lucie l’a convoquée, c’est pour qu'elle se dévoile un peu plus. Non pas sur son passé amoureux, mais sur son enfance.

Si elle a d’abord un peu de mal à en parler, Nadège se prête au jeu et parle son enfance. "J’ai grandi dans quelque chose de très superficiel, très bourgeois, jusqu’à mes 8 ans. Après mes parents ont divorcé et tout s’est écroulé. On est parties avec ma mère. On avait pas grand-chose, on est passé de tout à rien." raconte-t-elle a Lucie. Nadège n’a pas vécu une enfance très heureuse. Délaissée par sa mère, elle s’est sentie " mal aimée" lorsque celle-ci l’a mise à la porte, à seulement 16 ans. Un passé douloureux qui a forgé son caractère.



Après les larmes, Lucie souhaite rassurer Nadège en lui faisant répéter la phrase suivante : "Je ne méritais pas ça."



Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.

A voir - Ce qui vous attend dans l'épisode 30 de La Villa des Coeurs Brisés 3 :