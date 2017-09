Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Carnet rose ! Naëlle, l'ancienne Bachelorette de Gian Marco Tavani et ex de Lakdhar dans la Villa des Cœurs Brisés 2, vient de donner naissance à son second enfant. Et c'est sur son compte Instagram que la Parisienne a annoncé l'heureux événement. "Je n'aurais jamais cru pouvoir encore aimer autant... #14.09.2017 #N", a-t-elle écrit en légende d'un tendre cliché pris depuis la maternité. Sur la photo en question, les fans de la candidate de télé-réalité aperçoivent la petite tête de son nouveau-né. D'emblée, les internautes ont été très nombreux à féliciter la jeune femme pour cette seconde naissance. Pour rappel, Naëlle est déjà maman d'un garçon en bas âge, issu d'une précédente union. "Félicitations", "tu es une super maman, bravo à toi !!", "toutes mes félicitations, c'est génial, longue vie à ton petit bébé", écrivent-ils depuis la parution du cliché.

Naëlle, maman heureuse et amoureuse

Après l'arrêt de la Villa des Coeurs Brisés 2, Naëlle a coupé court à sa relation avec Lakhdar. Restés en bon termes, les deux amis poursuivent donc leur petit bonhomme de chemin en solo. Dans une interview accordée au blogueur Sam Zirah, l'ancienne Bachelorette confiait avoir trouvé l'amour et nager dans le bonheur. "Je suis en couple depuis quelques mois et j'ai rencontré une personne avec qui je suis bien. Une personne plus âgée que moi, il a 28 ans, et qui me correspond. Il me rend la plus heureuse, il me complète et il s'entend très bien avec mon fils", affirmait-elle au mois de janvier. Et de conclure : "Tout est parfait". Récemment, c'est le couple formé par Céline et Romain dans la première édition de la Villa qui a donné naissance à leur bébé, une petite fille.

Naëlle parle de sa romance avec Lakdhar à MYTF1 :