Les cœurs brisés ne s’attendaient pas à l’arrivée de deux nouveaux candidats. Et pourtant, Manue et Antonin ont franchi la porte de cette villa. Ils ne sont pas célibataires ! Cela fait près de 4 ans que les tourtereaux vivent leur idylle. Mais comme l’a indiqué Manue aux autres habitants, il y a des hauts et des bas dans leur quotidien. Le couple attend donc avec impatience les coachings de Lucie, la love coach, pour tenter de recoller les morceaux et repartir sur de meilleures bases. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les autres cœurs brisés sont ravies d’accueillir ces deux nouveaux candidats.

Peu de temps après leur arrivée, Manue et Antonin font la connaissance de Lucie qui accepte avec plaisir la nouvelle mission qui lui est attribuée : « J’aime beaucoup l’idée de pouvoir vous aider à raviver la flamme et relancer ces sentiments encore présents ». Manue et Antonin ont donc le plaisir d’être coachés par Lucie dès leur arrivée.

En parallèle, Nadège, Stéphanie, Beverly, Florent, Vivian et sa prétendante partagent une sortie en bateau. L’occasion pour Florent et Stéphanie de se rapprocher après leur premier baiser la veille durant le karaoké. Vivian et sa prétendante ont aussi franchi un nouveau cap : celui du premier baiser !

