Après deux saisons, la Villa des Cœurs Brisés revient bientôt sur NT1. L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance de dix nouvelles personnes en quête d'amour. Ils sont beaux, jeunes, dynamiques, mais ils n'ont toujours pas trouvé chaussure à leur pied. Aidés de Lucie Mariotti, la love coach, ils vont réapprendre à se faire confiance pour espérer trouver LA perle rare avec qui ils pourront construire une histoire d'amour. Pour cette troisième saison, ils sont cinq garçons et cinq filles à tenter l'aventure. Découvrez-les sans plus tarder...



Stéphanie Clerbois, prête à retrouver sa vie de femme

Après avoir participé à Secret Story 4, Stéphanie Clerbois a disparu un moment des radars afin de mener à bien sa vie de couple. Un bébé plus tard, la jeune femme revient sur les écrans pour une raison bien précise : retrouver l'amour après une rupture difficile. Ses motivations principales ? "Rencontrer la coach Lucie et faire de nouvelles rencontres. Ça ne peut me faire que du bien. Depuis ma séparation, je me suis beaucoup occupée de mon fils, je me suis un peu oubliée moi-même", avoue-t-elle en exclusivité à MYTF1.





Raphaël Pépin, à la recherche de feeling

Célibataire depuis bientôt deux mois, Raphaël Pépin participe à la Villa des Cœurs Brisés pour faire des rencontres avant tout. Loin de chercher à tout prix une personne avec qui se caser, il veut avoir un feeling avant d'entamer quoi que ce soit et surtout accorder sa confiance. "J’ai tendance à donner quand je fais confiance aux gens, donc il faut d’abord que je lui accorde ma confiance avant de lui dévoiler quoi que ce soit sur moi, sur ma vie", admet-il à MYTF1.









Nadège Lacroix veut réapprendre à faire confiance en quelqu'un

Comment oublier Nadège Lacroix ? Finaliste heureuse de Secret Story 6, la jolie blonde revient sur NT1 pour rencontrer l'amour cette fois-ci. Célibataire depuis le 26 juillet 2016, la Suissesse avoue avoir souffert en amour. Participer à la Villa des Cœurs Brisés est une façon pour elle de réapprendre à faire confiance à quelqu'un et "briser un peu plus sa carapace" qu'elle a mis tant de temps à se forger au fil des années.





Rémi, à la recherche d'une histoire longue

L'ancien candidat de Secret Story 9 est célibataire depuis peu. Sa dernière relation n'a pas tenu le choc. Le Marseillais cherche aujourd'hui quelqu'un avec qui vivre une longue et prospère histoire d'amour. Et le beau gosse a des exigences bien précises. "Je me base beaucoup sur le physique, mais après il faut que ça suive derrière. J’aime bien la folie chez une femme. Une femme fofolle, ça m’attire". Les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire.





Beverly, le coaching à tout prix

Célibataire depuis le 4 septembre, la pétillante blonde a fait un blocage suite à sa dernière histoire d'amour. En participant à la Villa des Cœurs Brisés, elle espère "retrouver confiance en [elle]". Et ce n'est pas gagné. "Je ne crois plus en l’amour et j’ai l’impression de ne plus avoir d’amour à donner. C’est un peu grave à 25 ans, non ? Le gros problème c’est que je m’attache très vite en amour. J’ai un peu tendance à m’oublier", confie-t-elle à MYTF1. Le coaching de Lucie est donc celui de la dernière chance pour la jeune femme.





Julien Bert, cœur brisé mais pas que...

"Je n'ai pas été très classe avec mon ex", affirme Julien Bert d'emblée. Longtemps qualifié de "coureurs de jupons", le beau gosse participe à la Villa des Cœurs Brisés pour essayer de s'engager dans une relation sérieuse et durable avec quelqu'un de "posé et stable". Il compte beaucoup sur les coachings de Lucie pour dénicher la perle rare.







Maeva, la villa comme thérapie

Séparée de Marvin qu'elle a rencontrée dans Secret Story 10, Maeva est aujourd'hui un cœur brisé à réparer. Même si elle avoue "aimer Marvin", elle est à la recherche d'un homme doux, drôle et cultivé. Elle compte sur Lucie, pour l'aider à oublier un ex encore trop présent dans sa vie pour voler de ses propres ailes.





Florent Ré, la famille avant tout

Séparé de son ex avec qui il a passé 5 ans de sa vie, Florent Ré cherche aujourd'hui quelqu'un avec qui construire une vie de famille. Pour cela, la femme qu'il espère convoiter doit être "simple, sincère, famille et qui a envie d’avoir des enfants. Une personne avec qui je peux rire de tout, une personne qui soit à la fois ma copine, ma femme, ma maîtresse, mon amie".





Fanny affrontera-t-elle ses peurs ?

Célibataire depuis un an, Fanny n'arrive pas à se "caser". Blessée par sa dernière relation en date avec Vivian, elle veut aller de l'avant et avoir confiance en elle. En amour, la jeune femme n'est pas difficile. "Brun, blond, barbu, rasé"... peu importe tant qu'il sache comment la faire rire et la porter vers le haut !





Vivian à la recherche de l'amour...

Séparés de Fanny depuis plus d'un an, Vivian peine à retrouver l'amour. Le candidat de Secret Story 8 a peur de tomber amoureux à nouveau. "J’ai peur de retomber amoureux. Je pense que Lucie, la love coach va pouvoir m’aider à ce sujet. J’ai tendance à fuir lorsqu’une fille me plait vraiment. Jusqu’à maintenant, j’ai trompé toutes mes copines quand je n’étais pas amoureux. Je trouvais ensuite une excuse pour que l’on se sépare. J’espère vraiment que la Villa pourra me guérir !", admet-il à MYTF1. C'est tout ce qu'on lui souhaite !





