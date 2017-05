Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

"A & S… 13 Mai 2017 : Le plus beau jour de ma vie ! Je t'aime mon mari !" C’est par ces quelques mots, publiés en légende d’une photo Instagram, qu’Anaïs Camizuli a annoncé qu’elle était désormais une femme mariée. En couple depuis 8 mois environ, la jolie brune, grande gagnante de Secret Story 7 en 2013, a dit "oui" à son compagnon dont elle garde l’identité sécrète. Un mariage, célébré samedi à Marseille, que la jeune mariée voulait garder pour elle. Mais après la publication de photos sur un site internet, elle a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux. "J'aurais aimé garder le secret mais tu connais les gens sans vie qui envoient des photos etc à Jeremstar...", a-t-elle ainsi écrit en réponse à un commentaire d’une de ses photos.

Sur son petit nuage depuis son passage devant Monsieur le maire, Anaïs Camizuli a dévoilé plusieurs clichés de son mariage sur les réseaux sociaux. L’occasion pour ses fans de découvrir sa jolie robe blanche en dentelle, la belle complicité qui la lie à sa mère et à sa sœur ainsi que son joli message pour Eddy, son complice de toujours. Depuis leur rencontre dans Secret Story 7, le duo est inséparable. C’est d’ailleurs lui qui a offert le bouquet de mariée à Anaïs Camizuli. "Merci mon Amour, mon Ami depuis 4 ans maintenant pour ce magnifique bouquet... je t'aime pour la vie @eddyflowoff", a-t-elle écrit en légende d’une photo. "Depuis 4 ans tu es la ... dans les bon comme les mauvais moments ... et tu as partagé le plus beau jour de ma vie a mes côtés... je t'aime @eddyflowoff", a-t-elle ajouté pour accompagner un cliché la montrant souriante au bras d’Eddy.





Depuis 4 ans tu es la ... dans les bon comme les mauvais moments ... et tu as partagé le plus beau jour de ma vie a mes côtés... je t'aime ❤️ @eddyflowoff Une publication partagée par Anaïs Camizuli (@anaiscss7officiel) le 14 Mai 2017 à 4h06 PDT





Avec les femmes de ma vie ... 💎 Une publication partagée par Anaïs Camizuli (@anaiscss7officiel) le 14 Mai 2017 à 4h04 PDT

Un coaching efficace !

Si Anaïs vit aujourd’hui un bonheur sans nuage avec son homme, la jeune femme avait du mal à trouver l’amour il y a encore quelques mois de ça. Marquée par une histoire très compliquée et douloureuse qui a duré 6 ans, elle est restée célibataire de longues semaines. Pour se remettre de cette relation difficile, Anaïs a pris la direction de La Villa des Cœurs Brisés 2 en compagnie d’Eddy, venu la soutenir et trouver lui aussi l’amour. "Tant que je ne serai pas en paix avec moi-même, je ne pourrais pas être en couple", confiait-elle d’ailleurs à Lucie la Love Coach. Grâce aux conseils de cette dernière, Anaïs a repris confiance en elle et vécu une romance avec Anthony Mateo. Si cette histoire n’a pas duré, elle a trouvé le grand amour peu après la fin de La Villa 2. *

