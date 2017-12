Par PH | Ecrit pour NT1 |

La soirée tentation a parfaitement rempli sa mission ! Difficile en effet pour deux cœurs brisés de résister au charme de leur prétendant respectif. C’est loin de la villa que les filles de l’aventure ont retrouvé, le temps d’une folle soirée, une belle brochette d’hommes célibataires. Si Nadège, n’ayant que Gabano en tête, reste totalement de marbre face à la plastique et à la sympathique des invités, d’autres cœurs brisés ne résistent pas à l’attirance qu’ils ressentent pour de beaux jeunes hommes.

Yamina, qui a eu un vrai "coup de cœur pour Luc et sa maturité", retrouve avec plaisir le jeune homme qui est pour elle "le plus beau de la soirée". Sous le charme, elle s’abandonne complètement et se rapproche de son prétendant. "Soirée tentation, tout y est. Là j’ai envie d’un petit rapprochement, et là premier baiser. Je flotte un peu, il y a les regards, il y a tout, forcément je suis accro", confie-t-elle ainsi sur son petit nuage.

Déçue de Julien, qu’elle compte bien "faire ramer s’il veut la reconquérir", Maéva décide de profiter pleinement de sa soirée. "Je me sens tentée ce soir, j’ai envie de lâcher prise. Je ne pense pas à ce qu’il se passe dans la villa", explique-t-elle ainsi. Un peu plus sur la réserve que son amie, elle finit malgré tout par embrasser son beau prétendant avec qui "elle souhaite avancer". Un jeune homme qu’elle invite un peu plus tôt à "venir la voir à la villa". "J’ai honte mais c’est un bisou de déconne mais pas de love", avoue-t-elle malgré tout.