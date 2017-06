Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Ils s'aiment et ils le prouvent. Même si le couple formé par Nehuda et Ricardo a connu des hauts et des bas, les deux amoureux sont plus in love que jamais. Et la parentalité y est sûrement pour beaucoup. Depuis la naissance de la petite Laïa, fruit de leur amour, les deux candidats de télé-réalité ne se quittent plus et inondent la toile de clichés de leur nouvelle vie à trois. Hier, le beau gosse de la Villa des Coeurs Brisés a posté une énième photo sur laquelle il pose aux côtés de l'"amour de sa vie", Nehuda.

Une photo simple, mais qui prouve une fois encore que leur histoire d'amour est bien réelle. Likée près de 30 000 fois, l'image a suscité une vague de réaction sans précédent sur Instagram. Les internautes ont souligné la beauté de l'image, et des modèles photos. "Vous êtes trop beaux, depuis que vous êtes parents vous êtes encore plus beaux", "magnifique photo qui respire l'amour et la joie", "vous êtes cute (sic), je vous adore trop bisous à vous trois", "belle famille et sublime parents", ont-il écrit.

Après le bébé, le mariage ?

Lors de l'élection de Miss France, le 17 décembre dernier, Ricardo Pinto a posté un cliché qui a intrigué les internautes. Il faut dire que ce qu'il a écrit en-dessous de ladite photo avait de quoi susciter l'interrogation. "Toutes mes félicitations à Miss Guyane qui est notre Nouvelle Miss France ! C'est pas pour rien que je suis presque marié à une Guyanaise #MissFrance2017", a-t-il écrit. Depuis, les rumeurs au sujet d'un futur mariage vont bon train sur la toile. Pour le moment, ni le Portugais, ni Nehuda n'a confirmé cette rumeur...