Ils se sont rencontrés dans la première édition de La Villa des Cœurs brisés et depuis, c’est l’amour fou. Romain Affortit et Céline Dast ont bien fait de prendre part à cette expérience exceptionnelle qui a changé définitivement leur vie. Depuis le mois de juillet, les deux tourtereaux sont les heureux parents d’une petite fille adorable.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le papa en pince très fort pour son bébé. Sur son compte Instagram, l’ancien Cœur brisé a ainsi posté une photo prise par Céline. On y voit Romain tenant dans ses bras sa petite fille avec une légende touchante : "La petite fille d’amour à son papa. Trop d’amour entre nous." Un message accompagné de quelques hashtags là aussi révélateurs : #filledamour ou encore #leplusheureuxdespapas.

Si Céline Dast était déjà maman d’une petite fille aujourd’hui âgée de 12 ans, nommée Alyssa. Mais pour Romain Affortit, cette paternité est une première ! Il goûte ainsi enfin aux joies liées à l’accueil d’un enfant. Surtout, la naissance de ce petit ange en juillet est venue couronner près de trois ans d’amour entre les deux anciens Cœurs brisés. Grâce à la Villa et aux coachings de Lucie, la love coach de l’émission, Romain et Céline ont su se trouver et vivent désormais pleinement leurs rêves de bonheur jour après jour.