Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Antho, le beau gosse de "la Villa des Cœurs Brisés 2" ajoute une nouvelle corde à son arc. Le jeune homme apparaît plus amoureux que jamais dans le clip de la chanteuse Stony.

Qui arrêtera Antho ? Le beau gosse de la Villa des Cœurs Brisés 2 ajoute une nouvelle corde à son arc. De cœur brisé, il est désormais acteur ! L'ancien petit-ami d'Anaïs Camizulli a tourné dans le dernier clip de la chanteuse antillaise Stony. La chanson, intitulée Dis-moi parle d'une femme amoureuse, incomprise et qui n'arrive plus à dialoguer avec celui qu'elle aime. "Dis moi Comment être sans toi, comment vivre sans toi. Suis-moi fuis-moi que dois-je faire désarmée pour écrire notre histoire, faire le grand saut collé contre ta peau Tu trouveras des mots pour effacer mes mots", chante la jeune femme.

Tourné à Paris, le clip met en lumières Antho. Le mannequin joue le rôle du petit-ami de la chanteuse. Sur les images, les deux tourtereaux mangent une glace avant de faire un tour de manège non loin la place du Trocadéro. On les retrouve ensuite sur le pont de l'Alma. Enlacés les amoureux se dévorent des yeux. Enfin, la dernière scène est tournée non loin du Champs-de-Mars. Le beau gosse offre un bouquet de roses rouges à sa chérie avant de l'embrasser tendrement.

La vidéo, visionnée plus de 100 000 fois en l'espace de quelques jours, a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. "Trop bien de voir Antho dans un clip, il est trop beau", "Antho parfait dans le rôle d'un amoureux, j'adore", "oh mais c'est Antho de la Villa, il nous avait caché qu'il tournait dans un clip, je le trouve trop beau", écrivent-ils.





