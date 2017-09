Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Alors que les Français font grise mine en voyant les températures extérieures dégringoler, en voici deux qui vont vous réchauffer. Souvenez-vous, c'est lors de la saison 2 de la Villa des Coeurs Brisés que les téléspectateurs font la connaissance d'Antho. Le Marseillais à l'accent chantant qui se décrit comme séducteur a mis du temps à séduire Anaïs Camizuli, mais il y est parvenu. Lors de cette même saison, téléspectateurs et internautes ont également appris le retour de Maddy. La jolie blonde, qui avait participé à Qui veut épouser mon fils ?, diffusée sur TF1, avait intégré l'immense villa pour régler une problématique amoureuse au même titre que ses camarades.

Pour autant, aucun rapprochement n'avait opéré entre le beau gosse et la jolie blonde. Mais, à l'extérieur, certains liens se créent et d'autres, au contraire, se détachent. Si Antho n'a pas poursuivi sa romance avec Anaïs Camizulli, qui s'est mariée il y a quelques mois, il s'est vivement rapprochée de la jolie blonde. Sur Instagram, d'ailleurs, le Marseillais a publié un cliché qui montre qu'un rapprochement a bel et bien opéré entre eux deux. Nus dans une baignoire remplie de mousse, les deux protagonistes ont pris la pose pour les besoins d'une publicité faisant la promotion d'une marque de gel douche. Un rapprochement qui a intrigué les internautes, très nombreux à avoir commenté le cliché plus qu'équivoque. Maddy et Antho, futur couple en vue ?

Dans la Villa des Coeurs Brisés, Antho avait réalisé un strip-tease sexy pour les habitantes, regardez :