Par SB | Ecrit pour NT1 |

La jolie Maddy, candidate de la saison de La Villa des Cœurs Brisés, a-t-elle comme mission secrète de vouloir faire monter la température de quelques degrés supplémentaires ? En tout cas, son compte Instagram a de quoi donner des sueurs très chaudes à la gent masculine. Récemment, la jeune femme a posté sur Instagram un cliché pris durant un shooting très (très) sexy pour la marque Lounge Underwear.

En sous-vêtement kaki, Maddy est assise sur un canapé en cuir noir et fixe l’horizon. Un nouveau cliché très sexy (mais pas vulgaire) sur lequel la jeune femme montre qu’elle possède une silhouette plus que parfaite.

D’ailleurs, la photo a agité Instagram et les commentaires des nombreux admirateurs de Maddy pleuvent louant son physique de rêve. « Une bombe humaine, ça existe la preuve », « Magnifique comme d'habitude », « Le rêve de tous les hommes », « Jolie, ravissante, belle, magnifique, mignonne, élégante, sublime jeune femme », « magnifique princesse », « T'es trop belle magnifique », « Toujours aussi belle », peut-on ainsi lire. Les filles, quant à elles, ont aussi commenté : « Quand je te vois, tu me fais culpabiliser de manger lol », écrit une fan.

Il n’est pas rare que la jolie blonde pose en petite tenue sur son compte Instagram et à chaque fois les fans en redemandent.