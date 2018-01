Par C.A | Ecrit pour NT1 |

Leur histoire d'amour n’aura pas vécue très longtemps. Dès le début de l’aventure, Florent a eu un coup de cœur pour la jolie blonde Stéphanie. Après s’être tournés autour et être partis en date, ils ont officialisé leur relation il y a quelques jours lors d’une soirée karaoké organisée par les habitants de la villa en s’embrassant pour la première fois.

Mais aujourd’hui, entre Stéphanie et Florent, il y a de l’eau dans le gaz. Lors de la soirée tentations des filles hier soir, Stéphanie et Maëva ont voulu rendre jaloux Florent et Julien suite à des réflexions un peu trop machistes à leur goût concernant leur tenue sexy. Une fois arrivée à la soirée, Beverly a envoyé des photos aux garçons dans lesquelles on les voit assises et parler à d’autres prétendants afin de les mettre en rogne.

Cette blague n’a pas du tout plu aux garçons. Florent, très déçu de l’attitude de Stéphanie décide de mettre un terme à leur relation. "On n’est pas fait pour être ensemble du tout. Je pense qu’on va être deux inconnus dans la villa et je pense que ça va être très dur pour tous les deux." conclu-t-il, après une discussion houleuse avec Stéphanie.

Stéphanie et Florent vont-ils réussir à surmonter cette épreuve et se remettre en couple ?



