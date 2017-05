Par Julie RIGAL | Ecrit pour NT1 |

Quoi de plus mignon que de voir un papa très proche de sa fille ? Steven dévoile d’adorables photos sur la Toile, les internautes adorent.

Avec le tournage de La Villa des Coeurs brisés saison 2, Steven, le séducteur et tombeur redoutable, n’a pas pu passer beaucoup de temps avec son enfant. Mais depuis qu’il est rentré, le papa d’une petite fille prénommée Lyvia, est plus heureux que jamais, et n’hésite pas à partager tous les beaux moments en famille sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, si vous le suivez sur Instagram, vous n’avez pu ignorer les nombreux clichés de sa fille qui inondent son compte. Que ce soit chez lui ou encore en balade, tout est prétexte à faire des déclarations à la prunelle de ses yeux.

Et cette fois-ci, c’est au zoo que Steven Bachelard a souhaité emmener son petit bout de chou. Sur la Toile, le candidat de La Villa des Coeurs brisés saison 2 a posté d’adorables photos qui ont séduit sa communauté (322 000 abonnés à ce jour). De nombreux fans ont aimé les clichés et n’ont pas hésité à commenter : "Très belle photo, vous êtes magnifiques", "Ho c’est tellement mignon, je suis fan", ou encore "Ma fille adore aller au zoo aussi, vous êtes super. Gros bisous." a-t-on pu lire, parmi les nombreux commentaires. On ne peut le nier, Steven est un papa heureux, mais surtout très fier de sa petite Lyvia.









With My Baby SweetLove on Zoo 😁🔜🦁🐯 Une publication partagée par ️️️Compte OFFICIEL De Steven (@steven_bchoff) le 15 Mai 2017 à 9h02 PDT





Crazy Pic! #Lion #King #Safari Une publication partagée par ️️️Compte OFFICIEL De Steven (@steven_bchoff) le 15 Mai 2017 à 8h55 PDT

