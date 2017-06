Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Elle s'était fait rare à la télé et pour cause... Tressia, la jolie blonde qui a fait les beaux jours du programme de télé-réalité les Ch'tis, est désormais membre à part entière de la Villa des Cœurs Brisés 3. C'est sur les réseaux sociaux que la jeune femme a annoncé la bonne nouvelle à sa communauté. Après avoir posté une première photo en compagnie de Gabano, lui aussi présent sur le tournage, le cœur brisé à posté il y a quelques heures un autre cliché plus simple, sur la plage avant d'inonder son compte Instagram de photos en compagnie de ses "girls", Beverly, Manon Salvat et Nadège Lacroix.

Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas caché leur joie de retrouver Tressia à la télévision. "Trop bien de revoir Tressia à la tv, on en avait besoin, tu vas tout déchirer dans la villa", "depuis le temps qu'on voulait savoir, merci Tressia, reviens-nous vite" "ça va être parfait avec toi vite que tu trouves l'amour", ont-ils écrit. Pour le moment, la jeune femme n'a pas encore fait état de sa problématique amoureuse, mais ça ne saurait tarder...

Cette saison dans la Villa des Cœurs Brisés 3, douze nouvelles personnes en quête d'amour sont au casting. Ils sont beaux, jeunes, dynamiques, mais ils n'ont toujours pas trouvé chaussure à leur pied. Aidés de Lucie Mariotti, la love coach, ils vont résoudre leur problématique amoureuse pour aller de l'avant, et peut-être repartir avec quelqu'un. Cette saison, vous découvrirez Vivian, Florent Ré, Raphaël Pépin, Rémi Notta, Julien Bert, Gabano chez les garçons. Du côté des filles, Fanny Salvat, Stéphanie Clerbois, Nadège Lacroix, Beverly, Maeva tentent l'aventure...











Girls girls girls 🙈☀️👯 #lavilla #lvdcb #lavilla3 #nt1 #saintmartin #caraibes Une publication partagée par Tressia ✨ Influencer (@tressiab) le 4 Juin 2017 à 13h41 PDT

La Villa des Cœurs Brisés 3, bientôt sur NT1 !