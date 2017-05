Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

Trouver l’amour n’était pas chose facile pour Naëlle. Econduite par Marco dans Le Bachelor, gentleman célibataire en 2016, la jeune femme s’est envolée pour La Villa des Cœurs Brisés 2 afin de "briser sa carapace" et travailler sur "sa fierté maladive qui la pousse à ne jamais admettre qu’elle a tort." Le coaching avec Lucie, la love coach ,a porté ses fruits. Naëlle est repartie dans les bras de Lakhdar avant de retrouver l’amour avec un mystérieux inconnu. Une romance qui va franchir un nouveau palier dans quelques mois.

Oublié le célibat, Naëlle est heureuse au bras de son compagnon et s’apprête à accueillir un nouveau membre dans sa famille. Déjà maman d’un petit garçon, la jeune femme, qui s’est éloignée de la télé-réalité pour le bien de son couple comme elle l’a confié en janvier dernier à Public, attend en effet un heureux événement. Une nouvelle annoncée ce lundi matin sur les réseaux sociaux. En légende d’un cliché montrant son ventre rebondi, elle a ainsi écrit : "boum boum boum je t'entends mon petit cœur je t'attends prends le temps qu'il faudra mais arrive nous en bonne santé ton grand frère est déjà tout impatient... De toutes les choses que j'ai faites, celle dont je suis la plus fière c'est d'être devenue maman ❤ Mes petits anges ..." (sic).

Si Naëlle garde l’identité de son amoureux secrète, elle a fait quelques confidences sur lui il y a quelques mois au blogueur Sam Zirah. "J’ai rencontré quelqu’un de plus âgé que moi, donc qui me correspond. Il a 28 ans. C’est quelqu’un qui me rend plus heureuse, qui me complète et s’entend bien avec mon fils", a-t-elle confié ainsi. Seul indice distillé sur les réseaux sociaux : le futur papa semble connaître Anaïs Camizuli. "Si j'avais su, je me souviens encore c'était il y a 1 an, ma rencontre avec toi... Tu étais encore pleine de doutes et d'interrogations sur ta vie future ... Et aujourdhui nous voilà là à célébrer ton mariage. Je ne réalise toujours pas mais je suis heureuse pour toi, heureuse de voir enfin que ça y est, mon Bb est une lady 🤣Je t'aime Bb Cokin ( Ps: si maintenant tu pouvais parler mariage au couzzz ça m'arrange)", a écrit Naëlle en commentaire d’une photo du mariage d’Anaïs.







