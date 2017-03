Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Leur amour crevait l'écran dans la Villa des Cœurs Brisés. Célibataires, les deux tourtereaux ne pensaient pas finir leur jour ensemble... Il faut dire qu'en arrivant dans la somptueuse villa, Romain avait jeté son dévolu sur Siham. Pourtant, au fur et à mesure du temps, c'est vers une autre demoiselle qu'il s'est tourné : Céline dont il est question ! La jolie brune vient d'annoncer sa grossesse sur Facebook. "Bonjour à tous, Pour ceux qui ne le savent pas notre petite Fille d'amour verra le jour début juillet ! Elle fait déjà le bonheur de maman et papa", écrit Romain. Céline, quant à elle, s'est contentée d'un court message explicite : "Impatiente que notre poupée d'amour soit avec nous". Le post était accompagné d'une photo de la jeune femme, le ventre déjà bien arrondi.

Dans une interview accordée à MYTF1, les deux candidats de télé-réalité confiaient que leur amour était une évidence. "On est toujours ensemble, après l'aventure on ne s'est jamais quittés", déclarait le jeune homme, très amoureux de sa femme. Pour Céline, le désir de fonder une famille était donc la suite logique des choses. "Ma première fille a déjà accepté Romain, donc bien sûr, comme tous les couples qui s'aiment on veut avancer dans la vie, on veut une maison, un mariage, un bébé", confiait-elle.

Depuis l'annonce de sa grossesse, les messages de félicitations inondent la toile. "Bravo, félicitations à vous deux, je suis super fier de vous", "Magnifique, très heureux pour vous. On te fait de gros bisous jolie Celine!!!", "Félicitations à vous 2, quel merveilleuse future maman tu feras", "bravo à vous ! Quelle merveilleuse nouvelle, vous allez être d'excellents parents", écrivent les internautes sur Facebook. En attendant un heureux événement, Céline et Romain deviennent le premier couple de la Villa des Cœurs Brisés à devenir parents !