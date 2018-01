Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

Elle s’appelle Tressia et elle a intégré la Villa des Cœurs brisés aujourd’hui. Tressia, c’est une jolie blonde qui a une problématique bien particulière : elle déteste son physique ! A peine arrivée elle expose d’ailleurs cette problématique aux autres filles qui ne comprennent pas du tout ce que la jeune femme peut bien avoir à se reprocher.

Trop de ventre, trop de hanches… Tressia ne s’aime pas et il semble compliqué de lui faire changer d’avis. Vivian se verrait bien lui prouver qu’elle n’a pas à s’en faire. L’ex de Fanny, toujours célibataire, aimerait trouver l’amour dans la Villa et Tressia tombe à pic.

A l’issue d’une partie de cartes perdue contre les autres garçons, Vivian a un gage un peu particulier : il doit embrasser la nouvelle venue ! L’ex de Fanny parvient à voler un smack à Tressia, contre le gré de la jeune femme, prise par surprise et un peu décontenancée par cette attaque directe. Pas de chance pour elle, Vivian a décidé qu’il ferait tout pour la draguer et qu’elle cède à ses avances… maladroites.

Car quand il se met en mode "séduction", Vivian est loin d’être efficace ! Blagues lourdes, tentatives de voler des baisers à droite à gauche, rien qui donne envie à Tressia de se laisser aller. "Je ne suis pas ton jouet, affirme-t-elle. Je n’ai pas huit ans, les bisous volés c’est mort !" Pour Florent, le constat est sans appel : "Même un enfant de 5 ans sait mieux draguer que lui."