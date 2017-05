Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour NT1 |

Savoir d’où l’on vient et être fier de ses origines, c’est important. Et ce n’est pas Nadège Lacroix qui nous dira le contraire, elle qui vient de déclarer une nouvelle fois sa flamme à la Suisse, son pays natal. Mais plus que de le clamer haut et fort comme elle le fait régulièrement, elle l’a cette fois-ci ancré et encré en elle en se faisant tatouer. On peut désormais apercevoir sur sa cuisse gauche une phrase en majuscule bien connue des amateurs de luxe indiquant « Swiss Made » (ou « fabriqué en Suisse » en français). Cette maxime est associée à une couronne, clin d’oeil au logo d’une célèbre marque de montres suisses. Le message d’amour ne pouvait pas être plus clair.

C’est toute fière de son nouveau « bijou de peau » que l’ancienne habitante de la Maison des Secrets en a posté une photo sur son compte Instagram. Ses fans ont ainsi pu en prendre connaissance et pour la plupart, ils apprécient le clin d’oeil et trouvent le tatouage original.

Nadège Lacroix réside actuellement dans un hôtel de l’île de Saint-Martin avant le début des tournage de la troisième saison de la Villa des Coeurs Brisés, à laquelle elle a le plaisir de participer. Séance de bronzage autour de la piscine et « farniente » sont ses maîtres mots d’ici-là et avant « le calme avant la tempête » comme le précise la jeune femme de 30 ans. Mais elle n’est pas la seule à suivre ce programme détente puisque Maeva Martinez, et Stéphanie Clerbois, deux anciennes Habitantes dans Secret Story et Fanny Salvat (Les Marseillais) l’accompagnent, en tant que futures candidates de la saison elles aussi.









#Swissmade #lvdcb3 #saintmartin #secretgirl #inkedgirl #tvshow #rolex Une publication partagée par Nadege Lacroix (@lacroixnadege) le 11 Mai 2017 à 9h06 PDT

Le retour du soleil et du fareniente la baaaaaaase !!!!! #saintmartin #kiff #lvdcb3 #sun #happy #happiness #lecalmeavantlatempete Une publication partagée par Nadege Lacroix (@lacroixnadege) le 12 Mai 2017 à 8h38 PDT