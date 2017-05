Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Elle s’appelle Fanny et elle est célibataire depuis un an. La jeune femme a beaucoup de mal à « se caser », comme elle l’affirmait pour MYTF1. Blessée par ses récentes relations amoureuses, Fanny espère tourner définitivement la page et réapprendre à aimer. Au niveau du physique, elle n’est pas difficile lorsqu’il s’agit des caractéristiques. Elle souhaite simplement trouver une personne qui pourra la faire rire.

Aux côtés de Stéphanie Clerbois, Raphaël Pépin, Rémi, Beverly, Julien Bert, Maeva, Florent Ré, Vivian, Gabano et Nadège Lacroix, la belle devra se mettre à nu pour panser ses blessures amoureuses. Elle sera évidemment coachée par Lucie Mariotti, la love coach du programme. Elle les guidera à travers plusieurs missions tout au long de leur aventure. Et pas question pour Fanny de refaire les mêmes erreurs et notamment vis-à-vis de Vivian : « Il va être sur mon dos H24, j’ai juste une chose à lui dire, ‘Ne m’approche pas’ », nous avait-elle confié. Au moins, c’est clair.

Vous souhaitez séduire Fanny ? Il suffit de lui envoyer quelques mots doux. Suivez le guide en lui adressant un mail…

Première étape : Indiquez votre NOM + PRENOM + AGE + TAILLE

Deuxième étape : Ajoutez-y aux moins DEUX PHOTOS

Troisième étape : Dévoilez votre personnalité en ajoutant les liens de vos profils FACEBOOK/INSTAGRAM.

Quatrième étape : Envoyez toutes les informations demandées à l’adresse suivante : <span style="color:windowtext">lavilladescoeursbrises3</span><span style="color:windowtext">@</span><wbr><span style="color:windowtext">ahproduction.fr</span>Prénom du cœur brisé dans l’objet du mail)

Les Cœurs brisés se sont envolés pour les Antilles !