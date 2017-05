Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Ils sont tous en quête d’amour. Les nouveaux candidats de cette troisième saison, issus du monde de la télé-réalité sont impatients de commencer leur coaching. Stéphanie Clerbois, Raphaël Pépin, Rémi, Beverly, Julien Bert, Maeva, Florent Ré, Fanny, Vivian, Gabano et Nadège Lacroix se sont lancés dans cette nouvelle aventure, sous le soleil des Antilles. Et pour les aider, Lucie Mariotti, la love coach sera évidemment présente afin de les accompagner tout au long de leur aventure. Elle les guidera à travers des missions mais surtout leur apportera des conseils pour se reconstruire et ainsi réapprendre à aimer.

Parmi les cœurs brisés, Nadège Lacroix souhaite de nouveau faire confiance aux hommes, et surtout à l’heureux élu. La finaliste de Secret Story 6 est célibataire depuis le 26 juillet 2016 et compte bien mettre ses peurs de côtés pour « briser un peu plus sa carapace », avait-elle d’ailleurs déclaré.

Vous souhaitez séduire Nadège Lacroix ? Il suffit de lui envoyer quelques mots doux. Suivez le guide en lui adressant un mail…

Première étape : Indiquez votre NOM + PRENOM + AGE + TAILLE

Deuxième étape : Ajoutez-y aux moins DEUX PHOTOS

Troisième étape : Dévoilez votre personnalité en ajoutant les liens de vos profils FACEBOOK ET INSTAGRAM.

Quatrième étape : Envoyez toutes les informations demandées à l’adresse suivante : lavilladescoeursbrises3@<wbr>ahproduction.fr (Prénom du cœur brisé dans l’objet du mail)

Décollage immédiat pour les Antilles !