Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Sexy ! L'arrivée de Stéphanie Clerbois dans la Villa des Cœurs Brisés 3 a provoqué un véritable raz-de-marée à Saint-Martin. La jolie Liégoise qui a fait ses armes dans Secret Story 4 s'était fait plutôt rare après son élimination. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de son petit Lyam pour inverser la vapeur. Fraîchement séparée du père de son enfant, la jolie blonde participe à la Villa des Cœurs Brisés pour rencontrer Lucie, la love coach, mais aussi trouver l'amour après une rupture douloureuse. "Ma dernière rupture m’a beaucoup affectée, je souhaite rencontrer Lucie la love coachs, mais je veux également profiter pleinement de l’aventure et faire de nouvelles rencontres. Ça ne peut me faire que du bien. Depuis ma séparation, je me suis beaucoup occupée de mon fils, je me suis un peu oubliée moi-même", a-t-elle avoué à MYTF1.

Plus épanouie que jamais, Stéphanie Clerbois a posté plusieurs clichés de son immersion dans la Villa des Cœurs Brisés. Avec ses copines d'aventure, en maillot une pièce à la plage, avec son petit bébé venu lui rendre visite lors d'un break, il y en a pour tous les goûts. Et les fans en redemandent. A chaque post publié par la jolie blonde, les commentaires affluent. La dernière photo mise en ligne par la candidate de télé-réalité a par ailleurs annoncé la couleur. Derrière une mer cristalline, la candidate de télé-réalité porte un maillot une pièce sur lequel sont présents des licornes. En deux jours, l'image a déjà généré 6000 J'aime. Et c'est loin d'être terminé.