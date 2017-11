Par Katia Rimbert | Ecrit pour NT1 |

"La Villa des cœurs brisés" fera bientôt son grand retour sur NT1 ! Pour la saison 3 de l’émission de romance, treize nouveaux célibataires vont tenter de trouver l’amour, aidés par la love coach Lucie. MY TF1 vous propose de découvrir les premières minutes du programme en avant-première.

Vous avez aimé les deux premières saisons de La Villa des cœurs brisés ? Préparez-vous à découvrir la troisième édition du programme très prochainement sur NT1 ! Treize nouveaux célibataires vont s’envoler dans un cadre paradisiaque pour essayer de trouver l’amour. Ils ont tout pour eux et pourtant ils leur manque l’essentiel : leur âme sœur. Sept garçons et six filles, tous anciens candidats de télé-réalité, vont tenter de se reconstruire dans une sublime villa de Saint Martin.

Du côté des filles, vous retrouverez Maéva (SS10), Stéphanie Clerbois (SS4), Nadège Lacroix (SS6), Fanny, Beverly et Yamina (10 couples parfaits). Chez les garçons, Quentin Garcia (10 couples parfaits), Gabano, Vivian (SS8), Florent Ré, Julien Bert, Raphaël Pépin et Rémy Notta (SS9) seront de la partie. Avec l’aide de Lucie Mariotti, la love coach, ils vont enchaîner les exercices de coaching, les dates et les rencontres pour essayer de trouver LA personne qui fera chavirer leur cœur.

Les cœurs brisés pourront à tout moment quitter l’aventure, s’ils estiment être allés au bout de leur expérience mais pourront aussi être exclus par Lucie si cette dernière pense qu’ils ne se donnent pas les moyens de résoudre leur problématique. Ce sera alors l’occasion d’intégrer un nouveau candidat. Afin de mesurer l’avancée des cœurs brisés, Lucie aura la lourde de tâche de leur attribuer un bracelet chaque semaine symbole de leurs progrès ou de leur échec dans la quête de l’amour. Et pour cette troisième saison, les problématiques des candidats se corsent...

Découvrez l'épisode de lancement de La Villa des coeurs brisés 3 le jeudi 7 décembre à 23h00 sur NT1.