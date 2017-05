Par Julie RIGAL | Ecrit pour NT1 |

Contrairement à la candidate de télé-réalité Sarah Lopez, qui se trouve actuellement à Cannes pour le Festival tout comme Jazz de la Villa des Coeurs Brisés 2, Vincent Queijo n’a pas foulé le célèbre tapis rouge. Le jeune homme qui partage sa vie avec la demi-finaliste de la saison 10 de Secret Story a préféré s’occuper de son look et plus précisément de ses cheveux. Avant l’arrivée de l’été 2017, Vincent Quiejo a souhaité s’offrir un changement capillaire qui lui va à la perfection selon ses abonnés. Il a dévoilé une photo sur son compte Instagram qui a rencontré un franc succès.



Ainsi sur le cliché, on découvre le jeune homme avec une teinture blonde platine sur le dessus de ses cheveux. Ce changement, loin d’être radical, a tout de même séduit sa communauté (565 000 abonnés à ce jour) qui n’a pas hésité à le lui dire en commentaires : « J’adore cette nouvelle coupe, ça te va super bien », « Oh c’est nouveau ce blond sur tes cheveux ? C’est beau » ou encore « Tu es trop beau Vincent, j’adore ton style » a-t-on pu lire sous la photo aux plus de 18 000 « j’aime ». Vincent Queijo rencontre donc un succès fou avec ce tout nouveau look.









Bonne soiree ! 🙏🏼 thanks @caiolas_barber 🤜🏼🤛🏼 @rakeem_madeit tu es chaud en photo et pour te cacher 💪🏼👏🏼 Une publication partagée par Vincent Queijo (@vincentqueijo) le 17 Mai 2017 à 14h28 PDT

