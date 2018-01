Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour NT1 |

Il y a quelques jours, un malheureux incident s’est produit dans la maison. Assis sur le bord d’une table en verre, Julien, Raphaël et Gabano se sont retrouvés par terre après que celle-ci se soit cassée. Raphaël a été sérieusement blessé par des bouts de verre et amené à l’hôpital le plus proche. Il s’est retrouvé avec 14 points de suture sur la fesse. Julien et Gabano n'ont eu que quelques égratignures aux bras et au dos. Malgré les soins et les visites des médecins, Raphaël annonce qu’il doit quitter l’aventure immédiatement.

Immédiatement Vivian fond en larmes et ne lâche plus son ami d’une semelle jusqu’à son départ. Le jeune homme annonce alors tous les bons sentiments qu’il a envers Raphaël : "Je t’aime énormément et ça me fait chier que tu partes. Ça va être dur sans toi. En fait, tu sais que je t’aime vraiment". Plus tard, dans sa chambre, Vivian se console auprès de Beverly et Antonin : "Je sais très bien que je n’ai pas beaucoup d’amis. Même s’il est très dur, moi je l’ai toujours aimé". Mais impossible pour le moment de sécher ses larmes…

