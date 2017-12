Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

Si le comportement de Vivian provoque des tensions dans "La Villa des cœurs brisés 3", il déçoit également Lucie, la Love Coach de l’aventure. Et cette dernière ne se gêne pas pour lui faire passer le message comme on a pu le voir ce mercredi !

Depuis le début de l’aventure La Villa des cœurs brisés 3, Vivian est régulièrement pointé du doigt pour son manque de respect lorsqu’il parle aux femmes. Un problème souligné aussi bien dans les rangs des cœurs brisés que par la Love Coach Lucie. Lors de la cérémonie des bracelets, cette dernière en profite d’ailleurs pour vider son sac et faire comprendre à Vivian que la situation ne peut pas durer. Revenant sur le "date" désastreux du jeune homme avec Déborah, elle lance ainsi : "Ce rendez-vous commence, non ce n’est pas drôle, et Vivian ne le sait pas mais je m’éloigne, je l’écoute et je le regarde faire. J’assiste à un truc d’une maladresse, d’une goujaterie… Il n’y a pas de mots. Ça a été hyper offensant. Je pense que Deborah n’a pas réalisé sur le coup à quel point ça allait loin, mais moi oui."

Affirmant avoir "surveillé Vivian" après ce rendez-vous, elle poursuit en évoquant sa profonde déception. "Je lui ai demandé d’avoir l’art et la manière de s’exprimer auprès des filles de la villa, et ce n’est pas le cas. Là où ça me choque Vivian, c’est que tu descends de cette voiture, je te ramène, je te rappelle les règles. Tu rentres, même pas deux minutes, après tu fais un esclandre", affirme-t-elle ainsi avant de montrer les images du gros clash Vivian/Beverly.

Alors que Vivian se défend en expliquant qu’il "avait raison" de s’énerver car Beverly s’est "moquée de Deborah", Lucie coupe court et lâche : "l’important ce n’est pas qui a tort, qui a raison, je m’en fous. (…) C’est la troisième fois que je te donne une chance. A quel moment tu vas dire à une femme, ‘c’est sale, c’est souillée ?’". Résultat des courses : Vivian reçoit le bracelet noir. "La couleur noire, ça doit lui inspirer des fleurs ou le vide qu’il y a dans sa tête. Il est dans sa bulle et il s’envole pour le pays imaginaire ce garçon", conclut Raphaël.

