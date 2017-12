PAS VU A LA TV - Gabano pris en flag, Nadège débriefe ses copines...

Lors de la soirée tentation, Gabano est tombé sous le charme d’une prétendante… Mais c’était sans savoir que Nadège, Yamina et Beverly espionnaient les garçons ! Nadège a tout vu et la jeune femme est dégoutée… Après avoir fait une scène à Gabano, elle retrouve Stéphanie et Maéva pour les débriefer. Nadège est déçue par son ami. Elle confie à ses copines qu’elle a fait une erreur en se mettant avec lui, qu’elle n’aurait jamais dû lui faire confiance. Gabano ne l’a pas respectée ! Découvrez des images exclusives uniquement sur MYTF1.