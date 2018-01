PAS VU A LA TV - Maeva Vs Julien, un débrief de soirée tendu !

Maeva et les filles de la villa sont parties en soirée tentation la veille au soir. Aujourd'hui, le débrief avec les garçons est tendu ! Julien n'avait que très peu apprécié la robe très sexy de sa chéri. Mais comme il l'a dit, ils ne sont "pas en couple". Maeva se défend et annonce qu'elle a le droit de porter ce qu'elle veut ! Florent défend aussi sa position et ne comprend pas le comportement adopté par Stéphanie pendant la soirée... Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1 pour suivre les aventures des coeurs brisés de la villa saison 3.