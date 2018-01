PAS VU A LA TV - Maman Nadège à Papa Tarik : "J'ai de l'orage dans ma tête"

Alors que Fanny revient de son coaching à l'aveugle où elle a pu sentir ses prétendants, Nadège et Tarik sont dehors en train de s'occuper de leur "bébé". Mais est-ce que Nadège envisage-t-elle un avenir avec son prétendant ? C'est la question que vient poser Florent ! Nadège ne cache pas que le garçon lui plait mais ajoute "J'ai de l'orage dans la tête !". Une chose est sûre, le coaching de Lucie aura vraiment rapprocher Nadège et Tarik. Découvrez cette séquence exclusive sur MYTF1 et rendez-vousdu lundi au vendredi à 19h sur NT1 pour suivre la saison 3 de la villa des cœursbrisés.